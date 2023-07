Published: Just Now Updated: Just Now

வந்தாச்சு AI தொழில்நுட்பம் மூலம் பண மோசடி... வீடியோகாலில் நண்பர் போல பேசி ரூ.40,000 அபேஸ்!

``ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து போட்டோவை எடுத்து ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் மூலம் அந்த போட்டோவை பேசுவது போன்று வீடியோவாக மாற்றி இந்த மோசடியை செய்கின்றனர்.."