``வீட்டிலிருந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம்" ஆசையைத் தூண்டி மோசடி... தொடரும் சதுரங்க வேட்டை பாணி!

வேலை தேடிக் கொண்டிருந்த அந்தப் பெண்ணை தொடர்பு கொண்ட மோசடி கும்பல் தாங்கள் அனுப்பும் யூடியூப் வீடியோக்களை லைக் செய்யும்போது அவர் வங்கி கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்படும் என்ற தூண்டிலை போட்டிருக்கிறது.

