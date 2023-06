Published: 29 Jun 2023 10 AM Updated: 29 Jun 2023 10 AM

கோடிக்கணக்கில் அரசு நிதி கையாடல்; ஆடம்பரமான பங்களா வீடு! - போலீஸில் சிக்கிய கணக்காளர் 'கனி'

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அரசு நிதியை பாக்கெட்டில் போட்டுவந்த கணக்காளர் கனி, மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.