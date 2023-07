Published: 01 Jul 2023 11 AM Updated: 01 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ரூ.5,000 கோடி மோசடி; நியோமேக்ஸ் நிர்வாகிகளின் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி... கட்டிய பணம் கிடைக்குமா?

நியோ மேக்ஸ் நிறுவனம் குறித்து நாணயம் விகடனில் எச்சரிக்கை செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். இதனால் முதலீடு செய்திருந்தவர்கள் பதற ஆரம்பித்தார்கள். புகார் கொடுத்தவர்களை சமாதனப்படுத்தி ஒரு சிலருக்கு மட்டும் பணத்தை திருப்பி அளித்தது இந்த நிறுவனம்...

