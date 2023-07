Published: Just Now Updated: Just Now

வாட்ஸ்அப் அழைப்பில் சக ஊழியரின் புகைப்படம்... 40,000 ரூபாய் அபேஸ்; ஏஐ-யால் நிகழ்ந்த சோகம்!

``மோசடி செய்பவர்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி போலியான வீடியோக்களை வெளியிட்ட மோசடி வழக்கு கேரளாவில் இதுவே முதல் முறை.."