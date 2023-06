Published: Just Now Updated: Just Now

2 ஆண்டுகள் 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஜாலி... ரூ.58 லட்சம் பில்; 1 ரூபாய் கூட கட்டாமல் தப்பிய நபர்..!

5-ஸ்டார் ஹோட்டலில் இரண்டு வருடங்கள் தங்கியிருந்து, ஒரு ரூபாய் பணத்தைக் கூட காட்டாமல் நபர் ஒருவர் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. அதெப்படி அவரால் சாத்தியமானது என்ற கேள்வியே பலரையும் வாயடைக்க வைத்திருக்கிறது.