Published: Just Now Updated: Just Now

`கோவையில் பணமழை' தொடரும் பண மோசடிகள்..! ஏமாறாம இருக்க கேள்வி கேளுங்க மக்களே!

``மத்திய பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையிடம் இப்படி பல்லாயிரக்கணக்கில் வழக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. அதில் சில நூறு பேருக்குக்கூட நிவாரணம் கிடைத்தபாடில்லை. குடும்பத்தோட பலரும் சுருண்டுகிடக்கிறார்கள்..."

Crime பண மோசடிகள்...