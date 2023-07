Published: 13 Jul 2023 11 AM Updated: 13 Jul 2023 11 AM

நியோமேக்ஸ்: பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி வழக்கில் 2 பேர் கைது... மற்றவர்கள் எங்கே?

நியோ மேக்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பு நிறுவனங்கள் 50-க்கும் மேல் உள்ளது. ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் 3 லட்சத்துக்கு மேல் இருப்பார்கள், ரூ.40 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்த தொகை இருக்கலாம். அதனால் நிர்வாகிகள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்ல முயற்சிப்பதாக கூறுகின்றனர்.