Published: 08 Aug 2023 11 AM Updated: 08 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நியோமேக்ஸ் அப்டேட்: ஐ.ஜி ஆசியம்மாள் டிரான்ஸ்ஃபர்... ஆளும்கட்சியின் காய் நகர்த்தல் அதிரடி ஆரம்பம்!

நியோமேக்ஸ் மோசடி நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் மீது சட்டம் பாயும் என்றே பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க, பொருளாதாரக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவின் ஐ.ஜியாக இருந்த ஆசியம்மாள் அந்தப் பதவியில் இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.