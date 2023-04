Published: Just Now Updated: Just Now

`பகுதி நேர ஆன்லைன் வேலை' முன்னாள் ராணுவ வீரரிடம் ரூ.1 கோடி மோசடி... மக்களே உஷார்!

பகுதி நேர ஆன்லைன் வேலையில், கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க்குகளை செய்பவர்களுக்குப் பணம் கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பைக் கண்டு ஈர்க்கப்பட்டவர், அந்த மெசேஜ் அப்ளிகேஷனை பதிவிறக்கம் செய்திருக்கிறார்.