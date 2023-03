Published: Just Now Updated: Just Now

அமுத்சுரபி: " `14% வட்டி' எனக் கூறி ஏமாற்றிவிட்டார்கள்!" - எஸ்.பி ஆபீஸில் குவிந்த மக்கள்

'அமுத்சுரபி' என்ற கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தினர், அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி, தங்களிடம் பல லட்சம் ரூபாயை ஏமாற்றிவிட்டதாக 50-க்கும் மேற்பட்டோர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி தங்கதுரையிடம் புகார் மனு அளித்தனர்.

News எஸ்.பி தங்கதுரையிடம் புகாரளித்த பாதிக்கப்பட்டோர்