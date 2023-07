Published: 25 Jul 2023 11 AM Updated: 25 Jul 2023 11 AM

``குழந்தைகளைக் கொன்றது நான்தான்'' - மனைவியின் `பகீர்' வாக்குமூலத்தால் அதிர்ந்துபோன கணவர்!

ஹரியானாவில் கணவன் வீட்டிலிருந்து வெளியில் கிளம்பும்வரை காத்திருந்த மனைவி, அதன் பின்னர் தன் ஒன்பது மாத இரட்டைப் பெண் குழந்தைகளைக் கொன்றிருக்கிறார்.

News க்ரைம்