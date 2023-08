Published: Just Now Updated: Just Now

`பல்வீர்சிங் வழக்கை வாபஸ் பெற வற்புறுத்தல்..!’ - சிறுவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டதா போலீஸ்?

”என் மகனுக்கு தொடர்பே இல்லாத வழக்கில் அவனை சேர்த்த விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீஸார், பல்வீர்சிங் மீது நாங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை வாபஸ் பெறுமாறு மிரட்டல் விடுகிறார்கள்” என்று சிறுவனின் தாய் ராஜேஸ்வரி தெரிவித்தார்.

News சிறுவர்களின் தாய் ராஜேஸ்வரி