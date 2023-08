Published: 12 Aug 2023 11 AM Updated: 12 Aug 2023 11 AM

நாங்குநேரி: ``என் பிள்ளையை இப்படி வெட்டி படுக்க வச்சிட்டாங்களே..!” - சிறுவனின் தாய் கண்ணீர்

``என் மகனின் உடல் முழுவதும் வெட்டு விழுந்திருக்கு. கால் பாதத்தைக்கூட அந்தப் பாவிகள் விட்டுவைக்கவில்லை. மீண்டும் அதே பள்ளியில் படித்தால் அவன் உயிருக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை” என நாங்குநேரி சிறுவனின் தாய் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார்.

News நாங்குநேரி சிறுவனின் தாய் கண்ணீர் ( Premkumar SK )