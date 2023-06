Published: Just Now Updated: Just Now

ஆண் குழந்தை பிறக்காததால் ஏமாற்றம்; பச்சிளம் பெண் குழந்தையை தரையில் அடித்த தந்தை - ம.பி அதிர்ச்சி!

ஷபோ மூன்றாவதாகவும் பெண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தார். இதனால் ஏமாற்றமடைந்த ஃபர்ஹான், கோபத்தில் குழந்தையைத் தாயின் கண்முன்னே தரையில் வீசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

News பச்சிளம் குழந்தை ( சித்திரிப்புப் படம் )