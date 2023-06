Published: 19 Jun 2023 11 AM Updated: 19 Jun 2023 11 AM

வீட்டிலிருந்து கொண்டே கூரியர் மூலம் போதைப்பொருள் வியாபாரம்; ரூ.300 கோடி சம்பாதித்த தம்பதி தலைமறைவு!

மும்பையில் வீட்டிலிருந்து கொண்டு கூரியர் மூலம் போதைப்பொருள் வியாபாரம் செய்து ரூ.300 கோடி சம்பாதித்த தம்பதியை மத்தியப் பிரதேச போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News அசிஷ் குமார் தம்பதி