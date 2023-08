Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

பிறந்த இரண்டு நாளில்... குழந்தையை ஆட்டோவில் விட்டுவிட்டு கடத்தப்பட்டதாக நாடகமாடிய மும்பை தம்பதி!

மும்பையில் நிதி நெருக்கடியால் பிறந்து இரண்டு நாள்களேயான குழந்தையை தம்பதி ஆட்டோவில் விட்டுச் சென்றனர்.

