Published: 18 Apr 2023 11 AM Updated: 18 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`வெப் சீரீஸ் ஒத்திகை' - நடிகையிடம் போதைப்பொருள் கொடுத்து ஷார்ஜாவுக்கு அனுப்பிவைத்த மர்ம நபர் யார்?!

வெப் சீரீஸ் ஒத்திகை எனக் கூறி அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பாலிவுட் நடிகையிடம் போதைப்பொருள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, ஷார்ஜாவில் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News சகோதரனுடன் கிறிஸ்டினா