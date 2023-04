Published: Just Now Updated: Just Now

நாமக்கல்: `சட்டவிரோத கருணைக்கொலை?’ - அதிர்ச்சித் தகவல் - போலி டாக்டர், பிணவறை உதவியாளரிடம் விசாரணை

மருத்துவ சிகிச்சை பலனின்றி இருக்கக்கூடிய முதியவர்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து செலுத்தி கருணை கொலை செய்ததாக சொல்லப்படும் நபர்களிடம் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

News மருந்து ( மாதிரிப் படம் )

