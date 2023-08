Published: 09 Aug 2023 8 AM Updated: 09 Aug 2023 8 AM

நடத்தையில் சந்தேகம்... தூங்கிக்கொண்டிருந்த மனைவி தலையில் கல்லை போட்டு கொடூரமாகக் கொன்ற கணவர்!

கணவன், மனைவி தகராறில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மனைவியின் தலையில் ஆட்டுக்கல்லை போட்டு கொடூர கொலை செய்த கணவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

News ஈச்சப்பாறை