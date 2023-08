Published: 03 Aug 2023 7 AM Updated: 03 Aug 2023 7 AM

'கவர்ச்சித் திட்டம்!' - பொதுமக்களை ஏமாற்றிய 2 நிதி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 8 பேர்மீது வழக்கு பதிவு!

'கவர்ச்சித் திட்டம்' என்று பலரையும் ஏமாற்றியதாக, இரண்டு நிதி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த எட்டு பேர்மீது, நாமக்கல் மாவட்ட பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்கு பதிவுசெய்துள்ளனர்.

