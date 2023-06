Published: Just Now Updated: Just Now

`எங்க சந்தோஷத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தார்..!' - கணவரை மின்சாரம் பாய்ச்சிக் கொன்ற மனைவி `பகீர்'

திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்ததைக் கண்டித்த கணவரை, தன்னுடைய ஆண் நண்பருடன் சேர்ந்து கொன்ற மனைவியை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கணவரைக் கொன்ற மனைவி!