Published: 06 Jun 2023 10 AM Updated: 06 Jun 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

வேலூர்: லாரி ஓட்டுநரின் தலைக்குள் பாய்ந்த இரும்பு நட்டு... அகற்றாமல் தையல் போட்ட செவிலியர்கள்!

விபத்தில் சிக்கிய லாரி ஓட்டுநரின் தலைக்குள் பாய்ந்த இரும்பு நட்டை அகற்றாமலேயே, அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்கள் அப்படியே தையல் போட்ட சம்பவம், பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்