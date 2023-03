Published: 23 Mar 2023 11 AM Updated: 23 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

பச்சிளம் குழந்தையைக் காவல்துறை அதிகாரி மிதித்துக் கொன்றாரா?-ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் விசாரணைக்கு உத்தரவு

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பிறந்து நான்கு நாள்களே ஆன குழந்தை புதன்கிழமை காவல்துறை அதிகாரியால் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

News காவல்துறை