Published: 26 Feb 2023 10 AM Updated: 26 Feb 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

கூட்டாளி மூலம் கிடைத்த தகவல்; தாவூத் இப்ராஹிம் ஆட்களைத் தேடி துபாய் விரைந்த தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி!

மும்பை தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தேடப்படும் தாவூத் இப்ராஹிமின் தொழில் குறித்து விசாரிக்கவும், அவன் கூட்டாளிகளைத் தேடியும் தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி துபாய் சென்றிருக்கிறது.

