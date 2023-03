Published: 14 Mar 2023 10 AM Updated: 14 Mar 2023 10 AM

ஈரோடு: வடமாநில தொழிலாளர்களைத் தாக்கி செல்போன், பணம் பறிப்பு - இரு வழக்குகளில் 7 பேர் கைது!

ஈரோட்டில் வடமாநில தொழிலாளர்களைத் தாக்கிய 2 வழக்குகளில் செல்போன், பணம் பறித்ததாக 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

News கைதான மதன்குமார், சபரி, கண்ணன், ராஜ்குமார்