Published: 27 Feb 2023 8 AM Updated: 27 Feb 2023 8 AM

​திண்டுக்கல்​: விடுதி மாடியிலிருந்து கீழே குதித்த நர்சிங் மாணவி ​உயிரிழப்பு - என்ன நடந்தது?

திண்டுக்கல் அருகே தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு நர்சிங் படித்து வந்த மாணவி, மூன்றாவது மாடியிலிருந்து குதித்து படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், நேற்று உயிரிழந்தார்.

News மரணம்