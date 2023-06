Published: 25 Jun 2023 10 AM Updated: 25 Jun 2023 10 AM

குமரி: கடன் விவகாரம்; தாய், குழந்தைகளை உள்ளே வைத்து வீட்டுக்கு சீல் - நடந்தது என்ன?!

சுமார் 3 மணி நேரம் சிறுமி, சிறுவன் மற்றும் அவர்களின் தாய் ஆகியோர் வீட்டில் இருந்து வெளியே வரமுடியாமல் தவித்தனர். குழந்தைகளை வீட்டுக்குள் வைத்து சீல் வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

News வீட்டுக்குள் இருந்த குழந்தைகளை மீட்க வந்த போலீஸ்