Published: 17 May 2023 6 PM Updated: 17 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

சாத்தூர்: சட்டவிரோத வெடி தயாரிப்பு; பட்டாசுக்கடை வெடிவிபத்தில் ஒருவர் உடல் கருகி பலி!

சாத்தூரில் பட்டாசுக்கடை அருகே சட்டவிரோதமாக வெடிதயாரிப்பில் ஈடுபட்டபோது, திடீர் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. இதில் ஒருவர் உடல் சிதைந்து பலியானார்.