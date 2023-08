Published: 18 Aug 2023 11 AM Updated: 18 Aug 2023 11 AM

'ஆலை விரிவாக்க அனுமதிக்கு ரூ.6 லட்சம் வேண்டும்!' - லஞ்சம் கேட்டு, சிக்கிய ஊராட்சித் தலைவர்!

ஆலை விரிவாக்கப் பணி அனுமதிக்கு லஞ்சம் கேட்ட ஊராட்சி மன்றத் தலைவரை, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கைதுசெய்தனர்.

