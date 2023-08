Published: 08 Aug 2023 6 AM Updated: 08 Aug 2023 6 AM

பெண்ணின் தந்தையைப் பாம்பை கடிக்கவிட்டுக் கொல்ல முயன்ற இளைஞர்; கேரளாவில் மீண்டுமொரு அதிர்ச்சி சம்பவம்

மகளைத் தொல்லை செய்தது குறித்து தட்டிக்கேட்டவரை பாம்பைக் கடிக்க வைத்து கொலைசெய்ய முயன்ற சம்பவம், கேரளாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கைதான கிச்சு ( பாம்பு (மாதிரி போட்டோ) )