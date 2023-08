Published: Just Now Updated: Just Now

`ஆசிரியை மீது கல் வீசியது யார்?'; அரசுப்பள்ளிக்குள் சென்று மாணவர்களை தாக்கியதாக போலீஸ் மீது புகார்!

அரசுப்பள்ளிக்கு வந்த வல்லம் போலீஸார் 15 மாணவர்களை அழைத்து தனி அறையில் விசாரித்திருக்கின்றனர்.

News வல்லம் அரசுப்பள்ளியில் பெற்றோர்