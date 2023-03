Published: 23 Mar 2023 7 AM Updated: 23 Mar 2023 7 AM

தாய், மகள், மருமகள்... ஒரே வீட்டில் மூன்று பெண்களிடம் சாட்டிங் செய்த பாதிரியார் பெனடிக்ட் ஆன்றோ!

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த மூன்று பெண்களுக்கும் மாறி மாறி தெரியாத அளவுக்கு ரகசியமாக சாட் செய்திருக்கிறார் பாதிரியார். அதுமட்டுமல்லாது ஒரு வீட்டில் உள்ள அக்காள், தங்கை ஆகியோருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியதும் தெரியவந்துள்ளதாம்.

