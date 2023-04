Published: 28 Apr 2023 8 AM Updated: 28 Apr 2023 8 AM

​தேனி: அலோபதி மருத்துவம் பார்த்த ​ஹோமியோபதி மருத்துவர்... கைது செய்த போலீஸ்;​முற்றுகையிட்ட மக்கள்!

கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தங்களுக்கு மருத்துவசேவை அளித்து வரும் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாபுவை விடுவிக்கக் கோரி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர்.

