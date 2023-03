Published: Just Now Updated: Just Now

நீலகிரி: மனைவியுடன் தகராறு; நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட கணவன்!

வனவிலங்கு வேட்டை கும்பலுடன் சேர்ந்து கண்ணதாசன் அடிக்கடி வனவிலங்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். வேட்டைக்காக சட்டவிரோதமாக நாட்டுத் துப்பாக்கி ஒன்றையும் ரகசியமாகப் பராமரித்து வந்திருக்கிறார்.

News தற்கொலை ( சித்திரிப்புப் படம் )