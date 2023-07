Published: 31 Jul 2023 9 AM Updated: 31 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

சேலம்: பெண் குளித்ததை வீடியோ எடுத்து மிரட்டும் மர்ம நபர் - தனியார் மருத்துவமனை ஊழியர்களிடம் விசாரணை

பெண் குளித்த வீடியோவை அவருடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு அனுப்பி தனிமையில் வர வற்புறுத்திய மர்ம நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

News ஆபாச வீடியோ