நாமக்கல்: வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் குடிசைகளுக்கு தீ! - டி.ஐ.ஜி, எஸ்.பி உள்ளிட்ட போலீஸார் தீவிர விசாரணை

நாமக்கல் அருகே வடமாநிலத் தொழிலாளர்களின் குடிசைகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

