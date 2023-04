Published: 27 Apr 2023 10 AM Updated: 27 Apr 2023 10 AM

`ஆசைக்கு இணங்க மறுத்ததால் அடித்துக் கொன்றேன்'- உறையவைக்கும் நீலகிரி பழங்குடி சிறுமியின் கொலை பின்னணி

நீலகிரியில் பழங்குடியினச் சிறுமி பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட வழக்கில், உறவினர் இளைஞரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

News ரஜினேஷ் குட்டன்

