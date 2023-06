Published: 22 Jun 2023 11 AM Updated: 22 Jun 2023 11 AM

ஆலப்புழாவை 6 மாதங்களாக கலங்கடித்த ஆபாச கடிதங்கள்; சிக்கிய மூவர் - என்ன நடந்தது?!

அந்த கடிதம் வெண்மணி பகுதியில் உள்ள தபால் நிலையத்தில் போஸ்ட் செய்யப்பட்டிருந்ததை சீல் மூலம் போலீஸார் கண்டறிந்தனர். வெண்மணி போஸ்ட் ஆப்பீசுக்கு எதிரில் உள்ள சி.சி.டி.வி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது...!

News கைது செய்யப்பட்ட ஸ்யாம், ஜலஜா, ராஜேந்திரன்