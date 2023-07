Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: ரூ.2.61 கோடி மோசடி; 197 சவரன் நகைகள் பறிமுதல் - பெண்களின் மாஸ்டர் பிளான் என்ன?

சென்னையில் உள்ள பருப்பு மில்லில் கோடி கணக்கான ரூபாய் மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டில் இரண்டு பெண்களை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

