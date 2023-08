Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

தூத்துக்குடி: ஆம்லெட் சாப்பிட்டுவிட்டு ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் தகராறு; 6 பேர்மீது வழக்கு, 3 பேர் கைது

தூத்துக்குடியில் மதுபோதையில் இருந்தவர்கள் ஹோட்டலில் 10 ஆம்லெட் சாப்பிட்டுவிட்டு ஐந்து ஆம்லெட் மட்டுமே சாப்பிட்டதாகக் கூறி ரகளையில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

