சிறார்வதை செய்து கொல்லப்பட்ட 5 வயது சிறுமி; உடலை சாக்கில் கட்டி குப்பையில் வீசிய பீகார் இளைஞர்!

5 வயது சிறுமியை சிறார்வதை செய்து கொன்று, உடலை சாக்கில் கட்டி குப்பையில் வீசிய இளைஞரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News பீகார் இளைஞர் கைது