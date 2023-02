Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: வீடு புகுந்து குழந்தையைக் கடத்த முயன்ற போதை ஆசாமி; அதிகாலையில் பரபரப்பு!

ராயப்பேட்டையில் இன்று அதிகாலையில், வீடு புகுந்து குழந்தையைக் கடத்த முயன்ற போதை ஆசாமியை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

