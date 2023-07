Published: 01 Jul 2023 10 AM Updated: 01 Jul 2023 10 AM

கடன் தொகையை முறையாக செலுத்தவில்லை; தொழிலாளியின் மகளை கடத்திய நிதி நிறுவன ஊழியர் - என்ன நடந்தது?

வேலை முடிந்து வனத்து ராஜா வீட்டுக்கு வந்தபோது மகள் இல்லை. இதனால், பதற்றமடைந்து அக்கம்பக்கத்தினரிடம் விசாரித்தபோது நிதி நிறுவன ஊழியர் ஒருவர் சிறுமியை அழைத்துச் சென்று விட்டதாக கூறியிருக்கின்றனர்.

