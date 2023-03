Published: 29 Mar 2023 11 AM Updated: 29 Mar 2023 11 AM

தூத்துக்குடி: போலி அரசுச் சான்றிதழ் தயாரித்த கும்பல்; மடக்கிப் பிடித்த போலீஸ் - என்ன நடந்தது?

தூத்துக்குடியில் போலி அரசுச் சான்றிதழ் தயாரித்த கும்பலை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர். அவர்களிடமிருந்து 50-க்கும் மேற்பட்ட போலி ரப்பர் ஸ்டாம்ப்புகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

News கைதுசெய்யப்பட்ட கும்பல்