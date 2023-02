Published: Just Now Updated: Just Now

திருட்டு பைக்கில் பயங்கர ஆயுதங்கள்; கொலைசெய்யச் சென்ற கும்பல் போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?!

சென்னையில் ஆயுதங்களுடன் சிக்கிய கும்பலை போலீஸார் கைதுசெய்தனர். அவர்கள் பெரியமேடு பகுதியில் ஒருவரை கொலைசெய்ய வந்ததாக விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

News பெரியமேடு காவல் நிலையம்