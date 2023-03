Published: Just Now Updated: Just Now

கடத்தப்பட்ட தொழிலதிபர்; `ஃப்ளாப்' ஆன 10 கோடி ரூபாய் பிளான்...சிக்கிய கும்பல்! - என்ன நடந்தது?

தொழிலதிபரைக் கடத்தி பெரும் தொகையை மிரட்டி வாங்கி, வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிடலாம் என திட்டம்போட்ட கும்பல், போலீஸில் வசமாகச் சிக்கிய சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

