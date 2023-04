Published: 23 Apr 2023 11 AM Updated: 23 Apr 2023 11 AM

`கட்டாயப்படுத்தி முத்தமிடச் செய்தார்' - புகார் சொன்ன 24 மாணவிகள்... சிறையிலடைக்கப்பட்ட ஆசிரியர்!

அரசுப் பள்ளியில், 24 மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்ததாக எழுந்தப் புகாரில், போக்சோ சட்டத்தில் ஆசிரியர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News ஆசிரியர் லட்சுமணன்

