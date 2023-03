Published: 30 Mar 2023 11 AM Updated: 30 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`கட்டப்பஞ்சாயத்து டு கொலை மிரட்டல்' - துப்பாக்கியுடன் பிடிபட்ட இந்து முன்னணிப் பிரமுகரின் பின்னணி!

கோவை புலியகுளம் பகுதியில் துப்பாக்கியுடன் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கும் இந்து முன்னணிப் பிரமுகர் அயோத்தி ரவியின் பின்னணி குறித்து அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

News இந்து முன்னணி அயோத்தி ரவி