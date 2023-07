Published: 01 Jul 2023 11 AM Updated: 01 Jul 2023 11 AM

திருத்தணி: மனைவி மீதான சந்தேகம்; கொலையில் முடிந்த தகராறு - கணவர் அதிர்ச்சி தகவல்!

திருத்தணியில் மனைவி மீதான சந்தேகத்தால் அவரைக் கொலைசெய்த குற்றச்சாட்டில் கணவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News கொலை நடந்த வீடு